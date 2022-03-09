Пенза, , 14:11 — REGNUM В Пензенской области на этой неделе сохранится влияние антициклона. В регион продолжит поступать холодный арктический воздух. В ночные часы подморозит до —20 градусов, сообщает 9 марта региональное управление Гидрометцентра.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, в Пензенской области по ночам и в утренние часы морозы увеличат свою интенсивность. Днем, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха также останется отрицательной. Осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь в отдельных районах области.

В четверг и пятницу, 10−11 марта, местами вероятен небольшой снег. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 9−14 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 12−17 градусов мороза, днем потеплеет до —5…—10 °C.

К выходным осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит —16…—21 °C, днем — около 10 градусов мороза. Ветер северный 6−11 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кемеровской области 10 марта в ночное время ожидается −18…−23 °C, местами до — 30 °C.

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