Лондон, 9 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Английская премьер-лига (АПЛ) приостановила действие контракта на показ в России матчей чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

Срок контракта АПЛ с компанией Rambler Media должен истечь через три месяца. В России матчи показывал сервис Okko.

Отмечается, что решение о приостановке трансляций принято единогласно лигой и клубами АПЛ и связано с ситуацией вокруг России и Украины.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, который объявил о санкциях против России.

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