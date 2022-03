Саратов, , 16:10 — REGNUM При поддержке федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» всё больше граждан России включается в работу оперативного волонтерского штаба #МыВместе по оказанию помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Штаб сформирован Ассоциацией волонтерских центров, платформой ДОБРО. РФ, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским Красным Крестом, Народным фронтом, «Молодежкой ОНФ», «Волонтерами-медиками», «Волонтерами победы», «Молодой гвардией» Единой России, Волонтерской ротой, фондом «Русь» и другими организациями, информирует ОНФ.

К волонтерам обратился сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, Герой Труда Российской Федерации Леонид Рошаль:

«Ситуация, которая сейчас происходит с беженцами, для меня очень знакомая. Я сам во время Великой Отечественной войны был в эвакуации. Нас направили в город Чистополь в Татарстане, там я пошел в школу. Народ встречал нас замечательно совершенно, и условия нормальные были для жизни. Потом я переехал в Чердаклы на Волге, только потом вернулся домой.

Вспоминаю это время с благодарностью. В Чердаклы была изба небольшая, где хозяева перегородили первый этаж веревкой, повесили простынь — половина комнаты была их, половина наша. Это великое дело, когда в беде люди помогают друг другу. И сегодня я хорошо представляю состояние и самочувствие беженцев из Донецка и Луганска, которых жизнь вынудила собрать вещи и уехать к нам в Россию.

И мы должны встречать этих людей с теплотой, помочь им, обустроить. Сейчас организован штаб, там работают друзья по Народному фронту и другим организациям, они людям нормальные условия создают. Благодарю всех за работу».

Центр, координирующий волонтеров, находится в Ростовской области, где размещенных в пунктах временного размещения переселенцев больше всего: 4 марта продуктовую помощь там получили 2,5 тыс. человек, большинство из которых — дети.

Мероприятие провела благотворительная организация «Пища жизни», в рамках проекта «Чтобы не было голодных». Проект направлен на обеспечение едой нуждающихся и является победителем премии по поддержке социальных инициатив — Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Волонтеры передали тонну фруктов в пункты временного размещения на базе детских лагерей в Приазовье. Соответственно, 80% постояльцев — дети, а 20% — мамы и соцработники.

«К нам обратились сопровождающие детей с ОВЗ из Луганской народной республики с просьбой обеспечить детишек фруктами. На следующий день мы закупили и доставили фрукты. Хотим, чтобы дети и мамы чувствовали заботу и не испытывали страх за будущее», — отметил президент МБОО «Пища Жизни» Валерий Долгополов.

Волонтеры уточнили, что вынужденные переселенцы довольны условиями размещения: представители власти учли все их пожелания.

Напомним, международная Премия #МЫВМЕСТЕ — это поддержка социальных инициатив, помогающих людям. Она объединяет волонтеров, коммерческие и некоммерческие организации, журналистов и блогеров, всех неравнодушных граждан.

Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырёх треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международный трек «We Are Together».

Стать участником Премии может любой гражданин России старше 14 лет, а общий грантовый фонд составляет 90 миллионов рублей. Всего можно подать четыре заявки — по одной на каждый трек.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».