Саратов, 9 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. При поддержке федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» всё больше граждан России включается в работу оперативного волонтерского штаба #МыВместе по оказанию помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса

Штаб сформирован Ассоциацией волонтерских центров, платформой ДОБРО. РФ, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским Красным Крестом, Народным фронтом, «Молодежкой ОНФ», «Волонтерами-медиками», «Волонтерами победы», «Молодой гвардией» Единой России, Волонтерской ротой, фондом «Русь» и другими организациями, информируетОНФ.

К волонтерам обратился сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, Герой Труда Российской Федерации Леонид Рошаль:

«Ситуация, которая сейчас происходит с беженцами, для меня очень знакомая. Я сам во время Великой Отечественной войны был в эвакуации. Нас направили в город Чистополь в Татарстане, там я пошел в школу. Народ встречал нас замечательно совершенно, и условия нормальные были для жизни. Потом я переехал в Чердаклы на Волге, только потом вернулся домой.

Вспоминаю это время с благодарностью. В Чердаклы была изба небольшая, где хозяева перегородили первый этаж веревкой, повесили простынь — половина комнаты была их, половина наша. Это великое дело, когда в беде люди помогают друг другу. И сегодня я хорошо представляю состояние и самочувствие беженцев из Донецка и Луганска, которых жизнь вынудила собрать вещи и уехать к нам в Россию.

И мы должны встречать этих людей с теплотой, помочь им, обустроить. Сейчас организован штаб, там работают друзья по Народному фронту и другим организациям, они людям нормальные условия создают. Благодарю всех за работу».

Центр, координирующий волонтеров, находится в Ростовской области, где размещенных в пунктах временного размещения переселенцев больше всего: 4 марта продуктовую помощь там получили 2,5 тыс. человек, большинство из которых — дети.

Мероприятие провела благотворительная организация «Пища жизни», в рамках проекта «Чтобы не было голодных». Проект направлен на обеспечение едой нуждающихся и является победителем премии по поддержке социальных инициатив — Международной Премии#МЫВМЕСТЕ.

Волонтеры передали тонну фруктов в пункты временного размещения на базе детских лагерей в Приазовье. Соответственно, 80% постояльцев — дети, а 20% — мамы и соцработники.

«К нам обратились сопровождающие детей с ОВЗ из Луганской народной республики с просьбой обеспечить детишек фруктами. На следующий день мы закупили и доставили фрукты. Хотим, чтобы дети и мамы чувствовали заботу и не испытывали страх за будущее», — отметил президент МБОО «Пища Жизни» Валерий Долгополов.

Волонтеры уточнили, что вынужденные переселенцы довольны условиями размещения: представители власти учли все их пожелания.

Напомним, международная Премия #МЫВМЕСТЕ — это поддержка социальных инициатив, помогающих людям. Она объединяет волонтеров, коммерческие и некоммерческие организации, журналистов и блогеров, всех неравнодушных граждан.

Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырёх треков:«Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международный трек «We Are Together».

Стать участником Премии может любой гражданин России старше 14 лет, а общий грантовый фонд составляет 90 миллионов рублей. Всего можно подать четыре заявки — по одной на каждый трек.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».