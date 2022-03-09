9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новость о том, что в Соединенных Штатах Америки розничные цены на бензин достигли исторического максимума.

Оксана Переможенко, , 14:30 — REGNUM В Соединенных Штатах Америки розничные цены на бензин достигли исторического максимума, сообщили в Американской автомобильной ассоциации. Так, 8 марта в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла $4,173 за галлон.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Это только начало!» — отреагировал Duku.

«Санкции работают бумерангом», — добавил Александр.

«Это ещё не предел…» — отреагировал «Вольфрам Адидасович».

«Какие $4? В штате Вашингтон уже выше $5. В Калифорнии тоже мама не горюй», — возразила Milana A.

«[Конец] миру», — не выдержал Ильфат.

«Надо чтобы они цены на нефтепродукты начали мерить в рублях — начать торговать за рубли. Вот это будет дело!» — отметил Vladimir.

«Ну всё, в Америке будет другой президент и правящая партия», — прокомментировал новость Sergey L.

«Меньше доллара за литр — это же не Европа, где по 2−2,5 евро…» — пишет Sergey.

«Так США первая в мире страна-бензоколонка. А Европа — потребитель. Поэтому для США это очень высокая цена. Это если сравнивать, сколько у саудитов [стоит] бензин» — ответил ему (Sergey) Игорь.

«Что страна-бензоколонка — это да… Правда, с саудитами сравнивать не стоит, — стоимость добычи радикально разная. В США добыча в среднем чуть дороже, чем у нас (в России. — О. П.), а у саудитов нефть почти на поверхности — даже бурить особо не нужно. Но при этом США всё равно импортирует довольно много нефти. Не до конца понятно для чего — может, НПЗ заточены под какие-то конкретные особенности нефти. Не просто так они хотят помириться с Венесуэлой — там нефть схожа с нашей…» — ответил Игорю Sergey.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У них легкие сорта. Из их нефти много выходит бензина и керосина. А солярки практически нет. Вот и закупают у нас (в России. — О. П.) тяжелую нефть и мазут для получение дизельного топлива. Ну, а солярка — это сельское хозяйство и грузоперевозки транспортом. Без солярки с ценами на товары и продукты будет швах», — пояснил ему (Sergey) в ответ Игорь.

«Там по штатам цена разнится. Есть места, где выше 5…» — отметил Павел.

«А это мы ещё кран не перекрыли», — с сарказмом добавила Nadya.

«Это вот и непонятно, нас давят санкциями, а мы исполняем договора», — ответил ей (Nadya) Alex-San.

«Мы выжидаем, надо делать на холодную голову. Сейчас эти наорутся, а потом мы им санкционный список выкатим», — ответила ему (Alex-San) Nadya.

«Ждём мятежей в США и Европе!» — отреагировал BuLLeT.

«При этом только 7% нефти в США из России… Сволочи, решили заработать…» — не выдержала Lucy S.

«Пиндосы (американцы. — О. П.) хотели выйти сухими из воды. А нифига не получилось», — с сарказмом отметил Кирилл P.

«Смотря где. В Калифорнии уже шесть. А на западе Канады перевалило за $2 канадских за литр», — пишет Andre W.

«Это около 33 гривен (порядка 116 рублей. — О. П.) за литр. У нас уже давно цены на бензин значительно выше и ничего, живём. А если сравнить ещё и уровни жизни населения, то рано что-то у американцев истерика начинается», — добавила Людмила.

«Будут знать, как стравливать народы», — не без сарказма отреагировала Галина.

«Для них это суперцена! Если учесть, что машины личные почти у всех! Пусть теперь подумают, как выжить! И как жить правильно! Наверное, это начало конца. А попозже побегут оттуда… Граждане, так как жить им станет очень тяжко», — подытожила Виктория А.

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