Джакарта, 9 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо ввел Бамбанг Сусантоно в должность главы новой столицы государства на Калимантане, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Согласно источнику в правительстве, президент согласился с тем, что Бамбанг Сусантоно позже возглавит новую столицу, которая получила название Нусантара.

Ожидается, что инаугурация состоится в ближайшее время.

Ранее Бамбанг Сусантоно занимал пост заместителя министра транспорта в период 2010—2014 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерства здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 7562 случая заражения штаммом «Омикрон».