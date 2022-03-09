Оренбург, 9 марта 2022, 14:12 — REGNUM Оренбургский военнослужащий Максим Жумаханов, погибший при выполнении долга во время военной спецоперации по защите населения Донбасса, награжден Орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«В Оренбургской области глубоко скорбят по поводу гибели военнослужащих — старшего сержанта Элера Эгамбердиева и младшего сержанта Максима Жумаханова. Оба проходили службу по контракту и выполняли боевое задание в ходе военной спецоперации в Украине. Оренбургские военнослужащие с честью выполнили воинский долг по защите интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Указом президента России разведчику Максиму Жумаханову за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда — Орден Мужества.
«Я понимаю, что невозможно унять словами боль утраты. Низкий поклон родителям наших героев, воспитавшим настоящих мужчин, воинов, готовых встать на защиту слабых и идти до конца, выполняя свой долг. Память о них никогда не угаснет», — сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
Губернатор и правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Читайте ранее в этом сюжете: Оренбургский военнослужащий погиб на территории Украины