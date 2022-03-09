Берлин, 9 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Европейский союз должен сокращать зависимость от российского газа. Уже намечен ряд мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Как отмечено в предварительном плане по обеспечению независимости Европы от российского ископаемого топлива, уже сейчас Евросоюз стремится диверсифицировать поставки газа, ускорить внедрение возобновляемых источников газа и заменить газ в сфере отопления и производства электроэнергии.

«Это может снизить спрос ЕС на российский газ на две трети до конца года», — подчёркивается в документе.

«Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Нам необходимо действовать сейчас, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, диверсифицировать наши поставки газа на следующую зиму и ускорить переход к чистой энергии. Чем быстрее мы перейдем на возобновляемые источники энергии и водород в сочетании с большей энергоэффективностью, тем быстрее мы станем по-настоящему независимыми и овладеем нашей энергетической системой», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В эфире телеканала ARD она также заявила, что за последние полтора месяца ЕС нарастил импорт сжиженного природного газа.

«Так что теперь мы независимы от российского газа до конца этой зимы», — подчеркнула глава ЕК.

Читайте также: Глава Engie: Евросоюз не сможет найти замену российскому газу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, комментируя высказывание руководителя французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор, которая полагает, что ЕС не сможет найти полной замены голубому топливу из РФ, заявил, что, по прогнозам, Европейскому союзу понадобится минимум два-три года, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Ранее по теме: Глава ЕК заявила о достаточном объёме газа у Евросоюза на зиму