Флорида, США, 9 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Американская певица Ариана Гранде высказалась о принятом Сенатом Флориды (США) законопроекте о правах родителей в сфере образования. Об этом 9 марта пишет Billboard.

Ариана Гранде

Данный закон запрещает учителям в классах рассказывать об истории ЛГБТ, обсуждать со школьниками тему их сексуальной ориентации и гендерной идентичности — иначе родители могут подать в суд на преподавателей и других сотрудников средних учебных заведений. Ариана Гранде выступила с критикой законопроекта: «Это действительно отвратительно», — считает она.

Добавим, что законопроект будет передан на рассмотрение губернатору Флориды Рику Десантису, который ранее публично поддерживал его. Если Десантес подпишет закон, то он вступит в силу с 1 июля 2022 года.