Курск, 9 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 55 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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9 марта зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 80 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 109 тыс. 386 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 93 тыс. 508 пациентов, в том числе 688 — за последние сутки.

Всего скончались 2317 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.