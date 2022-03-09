Кишинёв, 9 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Правительство Молдавии продлило договор с Молдавской государственной районной электростанцией, находящейся в Приднестровье, на один месяц. Об этом вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил в эфире телеканала N4.

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По его словам, такой короткий срок, на который продлили договор, связан с нестабильной ситуацией на Украине, где началась спецоперация по денацификации.

«Контракт продлевается всего на один месяц, до 1 мая. Причина — неуверенность в поставках газа», — сказал Спыну.

Он сообщил, что новые тарифы начнут действовать в Молдавии с 1 апреля. По словам вице-премьера, не нужно ожидать слишком высокого скачка цен. Спыну заявил, что для повышения тарифа вдвое нет оснований.

Стоит отметить, что новое прозападное правительство Молдавии управляет страной с августа 2021 года. За это время в стране выросли в три раза тарифы на газ, подорожал хлеб, цены на проезд в автобусах.