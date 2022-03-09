Чебоксары, 9 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Чувашии в прошлом году квартиры приобрели десятки иностранных граждан, большинство — граждане стран СНГ. Такие сведения приводит управление Росреестра по Чувашской Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

В ведомстве отмечают, что в 2021 году в Чувашии приобрели квартиры 75 иностранных граждан. Отмечается, что среди покупателей — граждане Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии. Кроме того, есть жители Алжира, Сирии, Египта, Ирака, Украины, Италии, Германии.

«Большинство сделок оформляются по договору купли-продажи, но есть дарение и наследство», — уточняют в управлении.

В ведомстве напоминают, что 1 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». В нём установлен, в частности, особый порядок сделок с недвижимостью (жилые и нежилые помещения, земельные участки, здания) для лиц иностранных государств, «совершающих недружественные действия». В управлении Росреестра поясняют, что подобные сделки будут проводиться при получении разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2022 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что удалось сохранить темпы строительства во время пандемии коронавируса, и власти намерены сохранить эту тенденцию. Он пояснил, что процесс строительства «сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу».

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