Анапа, Краснодарский край, 9 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Тренировочные сборы проводят 45 юных спортсменов из Донецкой Народной Республики в Анапе, сообщили 9 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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На сборы по боксу, дзюдо, самбо и гимнастике прибыли спортсмены в возрасте от 11 до 15 лет, их разместили в детской здравнице «Жемчужина России». В настоящее время дети проходят медицинские осмотры. В ближайшее время начнутся тренировки — их организуют на базе ДЮСШ №3 и №4.

Ранее 17 детей-спортсменов из Донецкой народной республики приехали на тренировочные сборы в Тихорецкий район, а 75 школьников из Горловки и Ясиноватой приняли во Всероссийском детском центре «Смена».