Сеул, 9 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. 8 марта представители Южной Кореи и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе телефонных переговоров министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер обсудили способы оказания помощи развивающимся странам в укреплении цепи поставок ключевых материалов.

Представитель Южной Кореи выразил готовность Сеула внести свой вклад в промышленное развитие развивающихся стран, а также предложил учреждению приложить совместные усилия для обеспечения стабильных цепочек поставок.