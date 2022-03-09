Ярославский бизнес-омбудсмен рассказал о мерах поддержки в условиях санкций
Ярославль, 9 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров рассказал, как можно поддержать отечественных предпринимателей в условиях санкций. Об возможных мерах уполномоченный по защите прав предпринимателей сообщил членам Экономического совета Ярославской области.
Сейчас, по мнению омбудсмена, больше всего бизнес страдает от высоких тарифов на электричество, а также от налогов. Для улучшения ситуации он предложил снизить стоимость патента в 2 раза, а также установить размер страховых взносов на уровне 15 процентов до конца 2022 года. Ещё одна мера — снизить вдвое ставку НДС и поменять механизм оплаты — оплачивать налог по факту поступления денег за товары и услуги.
В то же время важно и напрямую поддержать бизнес.
Чтобы предупредить безработицу, уполномоченный предлагает предоставлять субсидии малым и средним предприятиям для сохранения занятости, а также для создания новых рабочих мест.
Сейчас государство уже предлагает меры по поддержке IT и аграриев. Но этого недостаточно, так как бизнес ждёт и других мер поддержки, поскольку озвученные не совсем соответствуют запросам от самих предпринимателей. Свои предложения Альфир Бакиров намерен донести и до власти.