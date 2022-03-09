Ярославль, 9 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров рассказал, как можно поддержать отечественных предпринимателей в условиях санкций. Об возможных мерах уполномоченный по защите прав предпринимателей сообщил членам Экономического совета Ярославской области.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров

Сейчас, по мнению омбудсмена, больше всего бизнес страдает от высоких тарифов на электричество, а также от налогов. Для улучшения ситуации он предложил снизить стоимость патента в 2 раза, а также установить размер страховых взносов на уровне 15 процентов до конца 2022 года. Ещё одна мера — снизить вдвое ставку НДС и поменять механизм оплаты — оплачивать налог по факту поступления денег за товары и услуги.

«Обязательно нужно пересматривать и алгоритм расчета кадастровой стоимости недвижимости. Абсолютное большинство предпринимателей считает, что имущественный налог, который напрямую зависит от кадастровой стоимости, становится неподъемным. Что касается электроэнергии, о какой конкурентной среде можно говорить при тарифе 9 и более рублей за киловатт электроэнергии?», — рассуждает Альфир Бакиров.

В то же время важно и напрямую поддержать бизнес.

«Ко мне начали поступать сигналы от предпринимателей о том, что банки в одностороннем порядке стали увеличивать ставки по ранее выданным кредитам связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Это прямое неисполнение рекомендаций ЦБ РФ и нарушение законодательства. Такого, конечно, быть не должно», — заявил омбудсмен.

Чтобы предупредить безработицу, уполномоченный предлагает предоставлять субсидии малым и средним предприятиям для сохранения занятости, а также для создания новых рабочих мест.

Сейчас государство уже предлагает меры по поддержке IT и аграриев. Но этого недостаточно, так как бизнес ждёт и других мер поддержки, поскольку озвученные не совсем соответствуют запросам от самих предпринимателей. Свои предложения Альфир Бакиров намерен донести и до власти.