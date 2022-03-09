Кемерово, 9 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области участились случаи мошенничества с использованием официальных телефонных номеров СКР. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Мвд.рф Мошенничество

«Мошенники, представляясь сотрудниками различных правоохранительных органов, сообщают о попытке оформить на пострадавшего кредит, после чего обманным путём склоняют его оформить кредиты в различных кредитных организациях и перечислить полученные средства на специальные счета», — уточнили в СКР.

Кузбасовцев просят не поддавайтесь на уговоры и угрозы телефонных мошенников и помнить, что сотрудники правоохранительных органов вызывают граждан повесткой.