Пермь, , 13:31 — REGNUM В ковидные госпитали Пермского за сутки поступило 78 пациентов, что на уроне прошлого дня. Об этом 9 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

На сегодняшний день в стационарах находятся 2187 пациента. Коечный фонда свободен на 33,8%. В тяжелом состоянии — 247 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 81 пермяк.

За сутки выписаны из больниц 3972 человека. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Прикамье достигло 340 647. За сутки в регионе проведено 4397 ПЦР-исследования. Выявлено 1615 случаев заражения.