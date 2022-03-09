Набережные Челны, Татарстан, 9 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Татарии начальнику кладбища в городе Набережные Челны предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности.

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

В 2020—2021 годах родственники умерших заключали договоры по оказанию ритуальных услуг с одним из набережночелнинских предпринимателей, после чего они прибывали на кладбище, где их встречал обвиняемый, занимавший в то время должность заведующего кладбищем. Мужчина принуждал родственников отказываться от услуг индивидуального предпринимателя, который якобы занижал цены на копку могил, и заключать договоры с аффилированными организациями. Иначе подозреваемый обещал, что покойных не захоронят, он не даст выкопать могилы. В результате гражданам пришлось заключать договоры по оказанию ритуальных услуг по завышенным ценам с подконтрольными ему фирмами.

Также следователи выяснили, что злоумышленник приобрел и установил в помещениях организации, главой которой являлся, два комплекта видеокамер. Данные методы относятся к специальным средствам негласного получения информации и не разрешенных к свободному обращению.

Незаконная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками следственного управления СКР по РТ и управления ФСБ России по РТ.

Мужчина не признал вину.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» получил взятку в 30 тыс. рублей за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище Орла. Также он признан виновным в хищении путём обмана 300 тыс. рублей у собственных подчиненных.

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