Малгобекский район, , 13:28 — REGNUM В Ингушетии начался новый сезон «Вахты памяти». Поисковики Ингушетии в текущем году запланировали установить подробности подвигов, совершенных летчиками 4-й Воздушной армии, которые принимали участие в Малгобекской оборонительной операции во время Великой Отечественной войны.

В 1943-году в воздушных боях с фашистами были сбиты 30 советских самолетов. Не все защитники Кавказа были найдены и похоронены. Участники поискового отряда «Малгобек» намерены в 2022 году отыскать места падения самолетов и установить на ингушской земле памятные знаки в память о героях-летчиках, пишет газета «Сердало». Свою операцию поисковики назвали «Горячее небо Кавказа».

Как отметил руководитель республиканского отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Беслан Дзейтов, в 2021 году малгобекские поисковики отыскали останки более 40 красноармейцев — защитников города Малгобека. Имена троих из них удалось установить.