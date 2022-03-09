Бухарест, 9 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о реализации новой программы развития оборонного комплекса страны. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

PavelD Румыния

Предполагается, что в ходе своего заседания 9 марта румынский кабинет министров одобрит план по привлечению на соответствующие предприятия новых специалистов, а также обеспечения уже работающих сотрудников дополнительными льготами и социальными гарантиями.

«Наша задача — вывести оборонную промышленность Румынии на новый принципиально качественный уровень», — говорится в правительственном документе.

Напомним, в настоящее время на территории Румынии действуют три основных военных завода.