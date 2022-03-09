Хеврон, Палестина, 9 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Полиция и вооружённые силы Израиля провели рейд в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом 9 марта сообщает Quds News.

ХАМАС

По данным журналистов, в ходе спецоперации в посёлке Масакен неизвестные открыли огонь по силовикам, после чего началась перестрелка.

По данным местных СМИ, за нападением якобы стоят боевики, которые ранее призвали жителей Наблуса к вооружённому сопротивлению израильской армии.

В результате операции пятеро палестинцев были арестованы. Сообщений о пострадавших не поступало.