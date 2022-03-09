Кемерово, 9 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 10 марта, в ночное время ожидается −18…−23 °C, местами до — 30 °C. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

ИА REGNUM Мороз

«Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков, местами изморозь, дымки, туманы, на дорогах сильная гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, — говорится в прогнозе. — Температура днём −10…−15 °C, по югу местами −2…−7 °C».

В Кемерове завтра, 10 марта, ночью прогнозируется −20…−22 °C, днём — −12…−14 °C.