Москва, 9 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. На торгах 8 марта нефть Brent в моменте взлетала к новым многолетним пикам в районе $133 за баррель, завершив торги непосредственно под отметкой $130, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«Сегодня, 9 марта, нефть марки Brent определяется с направлением вблизи этого уровня, удерживаясь у верхней границы расширенного и рекордного диапазона.

8 марта Джо Байден официально объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, включая нефть, газ и уголь.

Лидер США признал, что это решение ударит в том числе и по самим американцам, но он не мог пойти на такой шаг, сославшись на происходящее в Украине.

В ответ Brent поднялась к упомянутым максимумам, но от более бурной реакции воздержалась. Во-первых, тема отказа Штатов от российской нефти муссировалась в течение нескольких дней, и по большей части участники рынка были готовы к такому вердикту.

Во-вторых, Европа не присоединилась к Байдену, а этот регион импортирует в разы больше энергоносителей из РФ. В-третьих, генсек ОПЕК подчеркнул, что дефицита поставок на мировом рынке нет, чем немного успокоил игроков.

При этом вполне вероятно, что в дальнейшем котировки продолжат ставить новые рекорды, учитывая повышенную неопределенность ситуации вокруг Украины.

В ОПЕК уже назвали текущие уровни цен «нездоровыми» для всех участников рынка и выразили надежду на то, что конфликт разрешится так же быстро, как и разгорелся.

Впрочем, пока предпосылок для реализации такого сценария не наблюдается, а значит, повышательные риски на рынке нефти сохраняются», — считает эксперт.

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