Москва, , 13:25 — REGNUM Министерство обороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, заявила 9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально… с теми программами, которые осуществлялись на Украине», — сказала Захарова на брифинге

По ее словам, те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от Киева и Вашингтона, замгоссекретаря США Виктории Нуланд, не оставляют возможности Белому дому «отмолчаться и на этот раз».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента.

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