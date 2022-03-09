Петергоф, Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга устанавливает детали конфликта между внуком и пожилой женщиной, которую мужчина избил, а после приезда сотрудников правоохранительных органов попытался с помощью газа устроить пожар в квартире и выпрыгнул в окно. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщение об избиении пожилой жительницы на лестничной площадке многоквартирного дома на Озерковой улице Петродворцового района поступило на пульт дежурного поздним вечером 8 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что женщину избил ее внук, который заметил блюстителей правопорядка, заперся в квартире и включил газ. Почуяв запах, полицейские попытались открыть входную дверь, но из-за утечки газа произошел хлопок.

«В результате хлопка пострадавших нет. Злоумышленник попытался скрыться через окно и упал с высоты второго этажа. Он и пострадавшая госпитализированы», — отметили в полиции.

Добавим, что пенсионерка отказалась писать заявление на своего внука пояснив полицейским, что он наркозависимый.

«В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в поле зрения полиции правонарушитель не попадал», — подытожили в Главке МВД.