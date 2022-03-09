Вильнюс, , 13:31 — REGNUM Министерство финансов Литвы предлагает увеличить оборонные расходы почти на €300 млн в текущем году. В таком случае они составят 2,52% от валового внутреннего продукта (ВВП), следует из предложения минфина.

Евро Santeri Viinamäki

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что следует уделять усилению обороноспособности страны больше внимания в связи с ростом международной напряжённости и ухудшением ситуации в сфере безопасности.

Минфин предлагает увеличить военные расходы на €297,99 млн в рамках уточнения государственного бюджета. Это соответствует 2,52% от ВВП. На текущий год из госбюджета выделено €1,2 млрд, что соответствует 2,05% от ВВП.

На минувшей неделе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла о необходимости увеличить оборонные ассигнования на €250 млн. Такая прибавка соответствовала бы 2,5% от ВВП.

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