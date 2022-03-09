Новосибирск, 9 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 10 марта, ночью ожидается до −21… −26 °C, местами до — 32 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ночью −21… −26 °C, местами до — 32 °C, днём — −10… −15 °C», — говорится в прогнозе.

Отметим, что сегодня, 9 марта, в Новосибирске во второй половине дня будет без существенных осадков, температура −12…−14 °C.