Тбилиси, 9 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways возобновила рейсы в Белоруссию с 10 марта. Информацию об этом разместили на сайте предприятия.

(сс) Max Benidze Самолет авиакомпании «Georgian Airways»

Рейсы будут осуществляться между Минском и Тбилиси. Стоимость билета в одну сторону составляет от €336.

Расписание выложено до 25 марта. Полёты будут осуществляться по вторникам, средам, четвергам и пятницам.

Стоит отметить, что полёты между Белоруссией и Грузии были приостановлены в 2020 году в рамках мер против коронавируса.