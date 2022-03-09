Москва, , 13:13 — REGNUM Рубль попытался укрепиться на старте торгов 9 марта, но тут же привлек новую волну продаж, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Пара, в моменте отметившись на уровне 115 руб., резко рванула вверх и уже превысила зону 130 руб., хотя пока и удерживается в стороне от рекордных максимумов, отмеченных в начале недели за пределами уровня 150 руб.

По данным на 12:50 по мск, на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 12 рублей 51 копейку, до 117,51 рубля, курс евро — на 7 рублей 11 копеек, до 125,10 рубля.

Робкий технический отскок не получил развития, что неудивительно. Все аргументы по-прежнему говорят в пользу дальнейшей девальвации рубля, который переваривает продолжающиеся санкции Запада.

Тем временем по решению Банка России с 9 марта и до 9 сентября граждане могут снять только до 10 тыс. долларов в наличной валюте, тогда как остальные средства будут выдаваться в рублях по актуальному курсу.

Не исключено, что следующим шагом властей в сложившейся критической ситуации будет принудительная конвертация оставшихся вкладов в рубли.

Тем временем сам доллар на международной арене отступает, снимая перекупленность, что на данном этапе несколько сглаживает давление на «россиянина».

В остальном положение рубля остается плачевным, особенно в ожидании ответных мер России на западные санкции, которые стали рекордными за всю историю, вынуждая рейтинговые агентства пророчить стране неминуемый дефолт.

В ближайшей перспективе пара доллар/рубль может расположиться в диапазоне 120−140 руб. Давление на российскую валюту ослабеет только в случае результативных переговоров министров иностранных дел России и Украины, которые должны состояться 10 марта на территории Турции», — считает эксперт.

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