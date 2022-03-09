Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По факту обрушения пола в подвал в помещении магазина, расположенного в историческом доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга, начата доследственная проверка. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба Жилищного комитета СПб Рухнувший в подвал пол жилого дома на Петроградской стороне Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло поздним вечером 8 марта на первом этаже семиэтажного дома 58 по Чкаловскому проспекту. Обрушение пола в подвал произошло на площади 10 кв. метров. Из здания были эвакуированы девять человек, среди которых ребенок, никто не пострадал.

«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту провала и обрушения перекрытия пола в помещении продовольственного магазина на цокольный этаж, — сообщает пресс-служба ведомства. — В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.