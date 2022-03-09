Архангельск, 9 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Архангельской области завершены следственные действия в отношении 34-летнего жителя Северодвинска, обвиняемого в убийстве подростка.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следкоме, 10 сентября 2021 года вечером скончался 17-летний юноша, которого с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко у моста по улице Лебедева. Благодаря совместным усилиям указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть.

«Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством и по своему психическому состоянию нуждается в направлении на принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в ведомстве. В ходе общения со следователем он не смог объяснить причину своих действий, так как никакого конфликта с молодым человеком у него не было. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Приангарья будут судить за убийство подростка.