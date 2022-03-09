Саратов, , 14:09 — REGNUM В Саратове организовали проверку после публикации в интернете, в которой говорится о нападении бродячей собаки на несовершеннолетнего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Собака State Farm

Согласно публикации, 8 марта около дома №11 по улице Пензенской бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. У ребенка диагностированы множественные укушенные раны и ссадины. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

ИА REGNUM напоминает, 3 марта рядом с домом №5 на улице Южно-Зеленой в Саратове собака укусила школьницу, которая возвращалась с учебы.

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