Ульяновск, , 13:09 — REGNUM В Ульяновской области 9 марта стартовал фестиваль «Архивный хронограф», который проводится четвёртый год подряд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что IV фестиваль «Архивный хронограф» посвящён 100-летию со дня образования СССР и 350-летию со дня рождения Петра I. Основные мероприятия пройдут 9 — 12 марта.

Фестиваль начался с открытия двухдневной всероссийской историко-архивной конференции «Наследие советской эпохи: прошлое и современность» и передвижной выставки «Петровская эпоха в документах Государственного архива Ульяновской области». В экспозицию вошли документы общегосударственной политики Симбирска (ныне Ульяновск) и его окрестностей в эпоху Петра, церковные книги того периода, материалы к 300-летию Дома Романовых в 1913 году.

В рамках фестиваля также состоятся исторический квиз «В эпоху Петра» и акция «Ночь в архиве», в рамках которых гостей ждут новые выставочные проекты и мастер-классы.

Кроме того, ульяновскими архивистами совместно с самарскими и волгоградскими коллегами будет представлен выставочный проект «Волжская рокада — трудовой подвиг народа». Отмечается, что Волжская рокада — железнодорожная дорога протяжённостью 978 км, проходившая в годы Великой Отечественной войны от станции Иловля вблизи Сталинграда (ныне Волгоград) до Свияжска в Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что в состав документов регионального архивного фонда включено более 31 тыс. единиц хранения.

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