Владимир, , 13:08 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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9 марта выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом — на 19 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 141 тыс. 224 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 100 тыс. 445 пациентов, в том числе 1011 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3260 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.