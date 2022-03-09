Новосибирск, , 13:06 — REGNUM В Новосибирской области учреждения здравоохранения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом на оперативном совещании сегодня, 9 марта, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, за неделю, с учётом 7 и 8 марта, служба скорой помощи выезжала на вызовы 20 533 раза.

За неделю было вакцинировано 15 788 человек. При этом за неделю ОРВИ заболели 21 117 новосибирцев, случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.