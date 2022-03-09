Амман, , 13:09 — REGNUM Младший брат короля Иордании принц Хамза направил главе государства письмо, в котором признался в попытке совершения государственного переворота. Об этом 9 марта сообщает информационное агентство Petra.

Король Иордании Абдалла II Kingabdullah.jo

Журналисты отмечают, что текст письма был опубликован верховным королевским судом Иордании. В своём послании принц Хамза признался в том, что совместно с рядом высокопоставленных военных планировал свергнуть своего брата — короля Абдаллы, а также попросил прощения у правительства и народа Иордании.

«Признание принцем Хамзой своей ошибки и его извинения представляют собой шаг в правильном направлении на пути к восстановлению его роли среди других членов королевской семьи на службе Иордании в соответствии с обязанностями, возложенными на них королем», — заявили в канцелярии короля Иордании.