Вашингтон, 9 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Кортни Кокс в очередном интервью журналистам призналась, что совершенно не помнит, как снималась в некоторых сценах сериала «Друзья». Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Друзья». 1994. США Друзья

Актриса сказала, что когда ей показали серии шоу во время создания спецвыпуска «Друзья: Воссоединение», некоторые из них показались Кокс новыми, поскольку она забыла, когда и как их снимали.

«Я не помню, что была там, — пояснила Кокс, — да, я не помню, чтобы снималось так много эпизодов». «Иногда я вижу что-то по телевизору, останавливаюсь и говорю: «Боже мой, я совсем этого не помню», — сказал актриса. Она добавила, что у неё не было никакой травмы в детстве, но всегда была плохая память, и от детского периода у Кокс остались лишь «три воспоминания».

Напомним, спецвыпуск «Друзей» вышел в эфир 27 мая 2021 года. В рамках этого шоу актёры проекта вспоминали о том, как создавался один из самых популярных сериалов.