Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Тбилисский городской суд признал невиновным экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву в ходе заседания 9 марта. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Георгий Арчилович Угулава

По данным журналистов, в суде рассматривали дело о драке Угулавы с чемпионом Европы по дзюдо Бадри Гавашелишвили в декабре 2019 года. Политика обвинили в том, что он якобы напал на спортсмена.

Сообщается, что суд не смог установить, кто из участников конфликта начал драку. Сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на место инцидента, сообщили, что не видели как всё началось.

Судья Бадри Кочламазашвили признал Угулаву невиновным в связи с отсутствием доказательств.

Напомним, у Угулавы уже есть судимость за хищение бюджетных средств во время нахождения на посту мэра Тбилиси. Его за это дважды отправляли в тюрьму. В мае 2020 года он вышел на свободу после того, как его помиловала президента Грузии Саломе Зурабишвили.