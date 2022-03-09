Липецк, 9 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 38 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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9 марта выявлен 621 новый случай заражения коронавирусом — на 94 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 134 тыс. 140 случаев заражения.

За весь период наблюдения 120 тыс. 450 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 432 — за последние сутки.

За весь период скончались 3359 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.