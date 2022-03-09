Белгород, , 13:12 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано 24 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления ещё 267 человек, зарегистрировано шесть летальных исходов.

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В целом, в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 120 469 жителей. Завершили лечение выздоровлением 96 822 носителя инфекции, скончался от осложнений 2 071 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 1 558 пациентов, в том числе 56 на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 20 018 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 подана 1 073 991 заявка, полный курс иммунизации прошли 988 510 человек.