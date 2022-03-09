Томск, 9 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Следователи в Томске организовали проверку по факту гибели тела пожилого мужчины при пожаре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло ночью 9 марта.

ГУ МЧС по Томской области Пожар в Томске

В посёлке Кузовлево горел дощатый вагончик, расположенный возле жилого дома. Пожарные в ходе тушения огня нашли внутри тело 75-летнего мужчины, который с разрешения владельцев дома проживал в принадлежащем им вагончике. Его личность в настоящее время устанавливается.

«Произведён осмотр места происшествия, назначены судебные медицинская и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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