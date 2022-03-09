Иркутск, , 13:00 — REGNUM Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника министерства имущественных отношений Иркутской области. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы, уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, для обеспечения государственных нужд, денег в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров, для обеспечения государственных нужд).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2020—2021 гг. обвиняемая, являясь членом контрактной службы министерства имущественных отношений Иркутской области, получила незаконное денежное вознаграждение (подкуп) в виде денег в размере около 1,7 млн рублей за совершение действий, направленных на обеспечение заключения контрактов по закупкам, проводимым в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд по приобретению жилых помещений для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государственной программы «Доступное жилье».

После их заключения она обеспечивала заключение допсоглашений и их подписание сторонами, чем создала преимущественные условия для группы физ. и юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Усолье-Сибирском (Иркутская область) возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот. Как выяснил побывавший на месте заместитель руководителя СУ СК Ринат Ямалиев, дома на Комсомольском проспекте сироты получили еще в 2015 году. Сейчас они крайне недовольны качеством жилых помещений.

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