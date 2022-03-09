Новосибирск, 9 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. При этом уровень заболеваемости снижается. Об этом на оперативном совещании сегодня, 9 марта, сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Щербатов.

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"Ситуация напряжённая, но мы видим снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией вторую неделю — это резкое снижение», — сказал он.

По словам Щербатова, за прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 17 607 случаев заражения коронавирусом — снижение более чем на 44%.