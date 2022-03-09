Воронеж, 9 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Число рейдов по магазинам увеличивают власти Воронежской области, причём проверки коснутся не только торговцев продовольственными товарами, но и точек, торгующих стройматериалами. Об этом в телеграмм-канале 9 марта сообщил губернатор Александр Гусев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«В соцсетях вижу много комментариев воронежцев, раздражённых повышением цен, причём на разные товары и услуги. Мнение жителей региона — ориентир для меня, но, чтобы принимать меры, нужны ещё и конкретные экономические выкладки с анализом», — написал глава региона.

Он уточнил, что с 9 марта правительство Воронежской области «кратно» увеличит число рейдов по магазинам.

«Моё поручение касается не только продуктовых сетей и продавцов товаров первой необходимости, но и продавцов стройматериалов. Нельзя допустить потрясений в строительстве — одной из локомотивных сфер нашего региона», — уточнил губернатор.

Гусев подчеркнул, что по всем фактам необоснованного и неадекватного повышения цен будет проводиться «жёсткая воспитательная беседа», а в случае, если такой меры будет недостаточно, нарушителями займётся ФАС.

Отметим, в последние дни в магазинах региона наблюдается ажиотажный спрос на крупы, сахар, другие продовольственные товары. Некоторые из торговых сетей вынужденно ввели ограничения на отпуск товара в одни руки.