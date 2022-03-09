Стокгольм, 9 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Уборщица, которая была задержана в доме премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в декабре 2021 года, депортирована. Это произошло после того, как в доме Андерссон в Наке случайно сработала сигнализация, а приехавшие на место полицейские задержали женщину, которая находилась на территории Швеции незаконно.

Стокгольм, Швеция

В отношении работодателя продолжается расследование. Сейчас правоохранители пытаются установить, каким образом клининговая компания, обслуживая дома высшего политического руководства Швеции, могла нанять на работу женщину-нелегала.

4 марта 25-летняя уроженка Никарагуа была выслана из страны решением миграционных властей. Ранее она написала письмо королю Карлу XVI Густаву с прошением разрешить ей остаться в Швеции, поскольку она не была нахлебницей и, несмотря на свой нелегальный статус, честно работала и была частью шведского общества.