Нью-Йорк, США, 9 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Британский представитель при отделении ООН в Женеве предупредил, что отсутствие инклюзивного правительства в Афганистане и ограниченный подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к формированию правительства дестабилизируют ситуацию. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Саймон Мэнли указал на то, что в афганском правительстве доминируют пуштуны, и что некоторые представители этнических меньшинств были задержаны, подвергнуты пыткам и вынуждены бежать.

Выступая в Совете ООН по правам человека, Мэнли сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняется в убийствах, задержаниях и преследовании бывших сотрудников силовых структур и государственных чиновников.

Он призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдать объявленную им амнистию и открыто расследовать обвинения в преднамеренных убийствах и похищениях.

Мэнли добавил, что, хотя он приветствует возвращение части студенток в университеты и обещания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешить девочкам учиться в школе, возможности женщин работать, участвовать в общественной жизни и иметь доступ к образованию сильно ограничены.

Саймон Мэнли сказал, что мир следит за поведением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и судит о движении по их действиям, а не по обещаниям.

Он добавил, что разделяет всеобщие опасения по поводу Афганистана, особенно в отношении женщин и девочек. По его словам, образованные и наделённые полномочиями женщины могут помочь развивать экономику Афганистана, а также привнести в страну мир и стабильность.