Самара, , 12:58 — REGNUM Подготовительные работы к дорожно-строительному сезону 2022 года начались в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дороги Министрество транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Сообщается, что работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Кинель-Черкасском районе дорожные рабочие готовят стройплощадку: расчищают место под стоянку спецтехники, обустраивают жилой бытовой городок и завозят инертные материалы.

«Нам предстоит завести свыше 19 тысяч тонн щебня и 13,65 тысяч тонн песка для строительных работ, железобетонные конструкции. Приступить к работам досрочно, стало возможным благодаря заранее заключенному государственному контракту. В свою очередь, мы уже своевременно заключили контракты на поставку всех материалов», — приводит пресс-служба слова генерального директора подрядной организации Олега Советкина.

Отмечается, что дорожные рабочие готовятся и к капитальному ремонту двух участков межмуниципальной автодороги «Урал-Муханово"-Садгород-Чернигово-Марково, км 0+000 — км 3+500, км 6+000 — км 8+000. Здесь планируется обновить конструктивные слои дорожной одежды, отремонтировать 18 искусственных сооружений, укрепить обочины и откосы земляного полотна.

Всего в рамках реализации этого нацпроекта в 2022 году в Самарской области планируется ввести 51 объект протяженностью 263,21 км, в том числе около 200 км республиканских дорог, 42,5 км — ремонт улиц в Самаре, 20,7 км — в Тольятти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что официально по контрактам национального проекта дорожный сезон стартует 1 апреля 2022 года.