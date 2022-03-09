* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 9 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё несколько получили ранения в результате нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Киркук. Об этом 9 марта сообщает агентство Shafaq.

Centcom.mil Воин пешмерга

По данным журналистов, целью нападения стал патруль курдского ополчения «Пешмерга».

По данным местных источников агентства, инцидент произошёл в районе деревни Аль-Башир южнее Киркука. В район инцидента стянуты дополнительные силы «Пешмерга» и армии Ирака, которые ведут поиск «спящей ячейки» боевиков, организовавшей нападение.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.