Боевики ИГ* напали на патруль курдского ополчения в Ираке
* ИГ — запрещённая в России организация
Киркук, Ирак, 9 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё несколько получили ранения в результате нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Киркук. Об этом 9 марта сообщает агентство Shafaq.
Centcom.mil
Воин пешмерга
По данным журналистов, целью нападения стал патруль курдского ополчения «Пешмерга».
По данным местных источников агентства, инцидент произошёл в районе деревни Аль-Башир южнее Киркука. В район инцидента стянуты дополнительные силы «Пешмерга» и армии Ирака, которые ведут поиск «спящей ячейки» боевиков, организовавшей нападение.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.