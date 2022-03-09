Москва, , 12:52 — REGNUM Жители России чаще всего симпатизируют бездомным людям при встрече на улице: испытывают сочувствие и жалость (76%), печаль (42%) и желание помочь (37%). Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Бездомный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Испытывают дискомфорт при виде бездомного 22%, страх, отвращение и брезгливость — 7%, полное безразличие — 4%. При этом 78% считают, что оказывать помощь лишившимся крова людям должно государство, благотворительные (66%) или религиозные организации (34%).

Основные причины, почему люди становятся бездомными, — зависимость от алкоголя или наркотиков (84%), мошеннические действия со стороны других людей (69%), стечение обстоятельств (47%), семейные проблемы (46%) и сложная экономическая ситуация в стране (33%).

Опрос проведён в январе 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году сотрудники Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки оказали бездомным людям около 1,4 миллиона различных услуг.

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