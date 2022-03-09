Париж, 9 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Двадцать семь стран ЕС отключают три белорусских банка от международной финансовой платформы Swift, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Страны ЕС также добавят российских лидеров и олигархов в список лиц, на которых распространяются санкции.

Кроме того, Франция, как председатель в Совете ЕС, объявила, что нацелена на введение санкций против российского морского сектора и криптовалюты.

Как сообщало ИА REGNUM, подтвердив, что цены на газ будут «заморожены» до конца 2022 года для потребителей во Франции, министр экономики Бруно Ле Мэр во время поездки в Нормандию рассказал о ряде европейских шагов по преодолению «газового шока».